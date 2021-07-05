Спецслужба Турции провела спецоперацию в Кыргызстане: похищен соратник Гюлена

Турецкие агенты Национальной разведывательной организации Турции (НРО) похитили в Кыргызстане члена организации FETO (движение Гюлена) Орхана Инанды, спрятали его в посольстве Турции, а оттуда вывезли в Анкару. Об этом сообщают турецкие и киргизские СМИ.

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Инанды – 53-летний основатель и лидер школы "Сапат", жил в Кыргызстане с 1995 года. В 2012-м получил кыргызское гражданство. Пропал без вести поздно ночью 31 мая. Ушел из дома на встречу. Его автомобиль нашли в центре Бишкека рано утром с широко открытыми дверями и ценными вещами внутри.

Спустя несколько дней президент Турции и президент Кыргызстана провели переговоры. Реджеп Эрдоган поздравил Садыра Жапарова с 30-й годовщиной независимости страны. И заодно стороны объявили, что будут вместе бороться с движением FETO. При этом само похищение якобы не обсуждалось.

Сегодня Эрдоган официально объявил: "В результате спецоперации НРО доставила в страну гендиректора FETO по Центральной Азии Орхана Инанди и передал его суду".

Сеть школ "Сапат" была основана в Киргизстане при покровительстве проповедника Фетхуллаха Гюлена в 1990-е годы, когда тот еще считался соратником Эрдогана. В 1999 году между Гюленом и Эрдоганом произошел конфликт, проповедник уехал в США. В 2016 году турецкие власти объявили последователей Гюлена террористами и обвинили их в попытке организовать государственный переворот. Турция похищает гюленовцев по всему миру и доставляет их в страну.

Ранее 1 июня в Турцию был доставлен один из лидеров FETO Селахаддин Гюлен, родственник Фетуллаха Гюлена. Турция объявила, что задержала его в ходе спецоперации НРО. Еще несколько родственников Гюлена (его племянники и брат) были задержаны и приговорены к длительным срокам в Турции в 2016-2018 годах.

В феврале 2020 года Эрдоган попросил президента Владимира Зеленского заняться гюленистами в Украине. Зеленский поручил СБУ проверить информацию Эрдогана о том, что в Украине действуют несколько школ, которые, по информации турецкой стороны, принадлежат организации FETÖ.

Вадим Ребрина , Петр Шуклинов

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