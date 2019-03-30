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30.03.2019, 08:25

Спикер Госдепа Хизер Науэрт покинула свой пост

Спикер Госдепа Хизер Науэрт покинула свой пост - Фото
Хизер Науэрт (фото - EPA)

Официальный представитель Госдепа переходит в руководство программы Фулбрайта.

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Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт покинула свой пост. Об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил в Twitter.

"От имени дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хизер Науэрт за ее службу и два года непревзойденной работы", - написал он.

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Сама Науэрт отметила, что служение Америке было для нее большой честью. Она поблагодарила коллег из Госдепа за профессионализм и патриотизм и президента США Дональда Трампа. Науэрт сообщила, что присоединяется к руководящему составу программы Фулбрайта.

Она начала работать в Госдепе в качестве пресс-секретаря в апреле 2017 года. В декабре того же года Трамп выдвинул Науэрт на должность постоянного представителя Штатов при ООН, но она отказалась от этого поста.

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Теги: Хизер Науэрт, госдеп
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