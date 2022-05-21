UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спикер Пентагона получил должность в Белом доме: Понравились его брифинги по Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 03:13
Спикер Пентагона получил должность в Белом доме: Понравились его брифинги по Украине - Фото
Фото: EPA

Президент США Джо Байден назначил спикера Пентагона Джона Кирби на должность координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в Белом доме. Его новым руководителем будет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Washington Post, Белому дому понравились регулярные брифинги Кирби, особенно в последние месяцы – когда Россия напала на Украину.

Кирби был спикером министерства обороны США с начала 2021 года.

В 2015-2017 годах Кирби занимал должность представителя Государственного департамента.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон белый дом джон кирби
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 