Спикер Пентагона получил должность в Белом доме: Понравились его брифинги по Украине

Президент США Джо Байден назначил спикера Пентагона Джона Кирби на должность координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в Белом доме. Его новым руководителем будет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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По данным Washington Post, Белому дому понравились регулярные брифинги Кирби, особенно в последние месяцы – когда Россия напала на Украину.

Кирби был спикером министерства обороны США с начала 2021 года.

В 2015-2017 годах Кирби занимал должность представителя Государственного департамента.

На прошлой неделе сменилась спикер Белого дома. Вместо Джен Псаки, которая ушла работать на телевидение, за коммуникации администрации Байдена стала отвечать Карин Жан-Пьер.

Андрей Водяный

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