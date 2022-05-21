Спикер Пентагона получил должность в Белом доме: Понравились его брифинги по Украине
21.05.2022, 03:13
Фото: EPA
Президент США Джо Байден назначил спикера Пентагона Джона Кирби на должность координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в Белом доме. Его новым руководителем будет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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По данным Washington Post, Белому дому понравились регулярные брифинги Кирби, особенно в последние месяцы – когда Россия напала на Украину.
Кирби был спикером министерства обороны США с начала 2021 года.
В 2015-2017 годах Кирби занимал должность представителя Государственного департамента.
- На прошлой неделе сменилась спикер Белого дома. Вместо Джен Псаки, которая ушла работать на телевидение, за коммуникации администрации Байдена стала отвечать Карин Жан-Пьер.
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