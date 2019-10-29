Среди россиян растет страх перед Кремлем, но Путин не верит

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82% россиян, согласно соцопросу, в той или иной степени испытывают страх перед произволом властей, из них 33% боятся этого постоянно. В Кремле заявили, что "нужен более глубокий анализ", передает РБК.

Согласно данным опроса Левада-центра, страх перед произволом властей вошел в тройку наиболее распространенных среди россиян.

С 2017 по 2018 год таких россиян стало больше почти в четыре раза — с 10 до 38%.

В сентябре 2019 г, когда проводился данный опрос, выяснилось, что страх перед властями испытывают постоянно 33% населения РФ, еще 49% испытывают его в разной степени.

Совершенно не испытывают страха перед властями лишь 17% россиян.

28% респондентов заявили, что испытывают постоянный страх перед возможностью возврата к массовым репрессиям, 23% признались, что опасаются ужесточения политического режима. При этом страх перед нападением преступников испытывает 22% респондентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на опрос, но призывают "не делать обобщающих суждений".

"Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации. Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, тут нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией ", — сказал Песков.

Согласно другому опросу Левада-центра, большинство россиян - примерно 58% опрошенных - полагают, что никакого влияния на происходящее в своей стране они не имеют.