Россиян спросили, влияют ли они на происходящее в России: опрос

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Большинство россиян - примерно 58% опрошенных - полагают, что никакого влияния на происходящее в своей стране они не имеют. Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на социологическое исследование Левада-центра.

38% граждан РФ считают, что могут в той или иной мере повлиять на ситуацию в стране. Из них только каждый девятый (11%) уверен, что может "существенно" или "в полной мере" повлиять на происходящее, а 27% россиян думают, что могут влиять "незначительно".

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57% респондентов так или иначе считают себя ответственными за события в РФ, причем из них 13% чувствуют "полную" ответственность, "значительную" - 16%, "незначительную" - 28%.

Опрос проведен с 26 сентября по 2 октября 2019 года среди 1600 россиян от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах РФ (не указано, проводился ли опрос на временно оккупированной Россией территории Крыма).

В октябре 2019-го впервые за 11 лет процент россиян, "хорошо" относящихся к Украине, превысил процент украинцев, "хорошо" относящихся к РФ.

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