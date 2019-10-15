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Впервые россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России

Впервые россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - Фото
Фото: Зураб Курцикидзе/ЕРА
15.10.2019, 13:38

По мнению гендиректора КМИС, это может быть связано с надеждами на президентство Зеленского

Впервые с 2008 года количество россиян, хорошо относящихся к Украине, превысило количество украинцев, хорошо относящихся к России. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Киевского международного института социологии и российским Левада-центром, который проводился в сентябре.

Хорошо и очень хорошо к России относятся 54% украинцев, плохо и очень плохо - 35%, еще 12% не определились. При этом 56% россиян относятся к Украине хорошо; плохо или очень плохо - 31%.

За все время наблюдений, с 2008 до 2019 года, украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине, обратная ситуация наблюдается впервые.

Резкое падение хорошего отношения друг к другу произошло в 2014 году после оккупации Россией Крыма. По сравнению с февралем этого года отношение россиян к Украине существенно выросло - на 22%. По мнению гендиректора КМИС Владимира Паниотто, это может быть связано с надеждами россиян на улучшение отношений между странами при президенте Владимире Зеленском.

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