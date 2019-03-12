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12.03.2019, 12:45

Социологи объяснили, как изменились отношения украинцев и россиян

Социологи объяснили, как изменились отношения украинцев и россиян - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным опроса, в обеих странах население за прошедший год в целом стало реже выступать за визовые барьеры

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В феврале 2019 года, по сравнению с данными конца прошлого года, увеличилась доля россиян, которые (суммарно) хорошо относятся к Украине: 28% против 34%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса российского Левада-центра и Киевского международного института социологии.

"Аналогичный рост позитивного отношения к России фиксируется в украинском общественном мнении: 48% против 57%. Однако, если в России по-прежнему доминирует отрицательное отношение к соседней стране (его отмечают в 1,5 раза чаще), то в Украине, напротив, положительное отношение к России в два раза превышает отрицательное (и этот тренд продолжается с конца 2017-го года)", - отметили социологи.

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Они отметили, что общественное мнение в обеих странах относительно желаемой визовой политики между Россией и Украиной в настоящее время более симметрично – каждый второй опрошенный в России (52%) и каждый второй в Украине (48%) поддерживает позицию, согласно которой отношения между странами должны быть с открытыми границами, без виз и таможен.

"Противоположное мнение о закрытых границах и визах охотнее поддерживают жители Украины (38% против 25% среди жителей России), однако в обеих странах население за прошедший год в целом стало реже выступать за визовые барьеры", - уточнили социологи.

По данным опроса, за последние три года образ украинцев среди жителей России существенно улучшился: 59% – как сумма мнений "очень хорошо" и "в основном хорошо" – в мае 2016-го года против 82% в феврале 2019-го года.

"Аналогичные, хоть и менее резкие, изменения в украинском общественном мнении относительно положительного образа россиян: 67% против 77% соответственно", - говорится в сообщении.

Опрос проведен был 15–20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому.

11 февраля 2019 года согласно опросу Левада-центра, 52% россиян считали, что руководители страны, высшие чиновники скрывают правду о реальном положении дел в экономике, медицине, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью.

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Теги: Россия, Украина, опрос, кмис, левада-центр
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