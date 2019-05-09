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09.05.2019, 23:33

США арестовали первый корабль Северной Кореи

США арестовали первый корабль Северной Кореи - Фото
Фото: EPA

Департамент юстиции США подал иск о гражданской конфискации 17-тонного сухогруза Wise Honest

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Сегодня, 9 мая, департамент юстиции США задержал грузовой корабль Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это первое задержание северокорейского судна со стороны американского правительства в рамках действующих санкций против Пхеньяна.

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Ведомство подало иск о гражданской конфискации 17-тонного сухогруза Wise Honest, зарегистрированного в КНДР.

Wise Honest подозревают в перевозке угля в Северную Корею, что нарушает санкции США и Организации объединенных наций.

Сообщается, что департамент юстиции США вы>вил схему Северной Кореи по экспорту тонн высокосортного угля зарубежным покупателям путем сокрытия происхождения сухогруза Wise Honest. Эта схема не только позволяла Северной Корее избегать санкций - Wise Honest также использовался для импорта в страну тяжелого машинного оборудования.

Санкции против КНДР были введены, чтобы заставить ее свернуть свою ядерную программу.

9 мая Северная Корея осуществила запуск ракет малой дальности. Пуск ракет стал вторым меньше чем за неделю и прошел на фоне переговоров о ядерном разоружении КНДР.

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Теги: кндр, санкции, судно, арест
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