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21.10.2018, 13:26

США думают о прекращении еще одного ядерного соглашения - СМИ

США думают о прекращении еще одного ядерного соглашения - СМИ - Фото
Белый дом (фото - Getty Images)

Источники FT утверждают, что в американской администрации собираются пересмотреть соглашение с Россией о сокращении ядерных боезарядов

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США собираются пересмотреть договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации, передает Радио Свобода.

Источник утверждает, что продление соглашения – "маловероятно".

Этот договор подписали президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев 8 апреля 2010 года, вступил в силу – 5 февраля 2011-го. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением на 5 лет.

Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также баллистических ракет наземного, морского и воздушного базирования до 700 единиц.

Ранее сегодня стало известно, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из договора, подписанного между США и СССР в 1987 году. Договор запрещал ядерные ракеты наземного базирования с диапазонами поражения от 500 до 5500 км. Американский президент не отвергает возможности подписания нового соглашения - между США, Россией и Китаем.

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Теги: ядерное оружие, ядерное соглашение, СНВ-III, договор между сша и россией, ядерные боезаряды
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