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21.10.2018, 12:10

Выход США из сделки о вооружении: РФ считает, что это "шантаж"

Выход США из сделки о вооружении: РФ считает, что это "шантаж" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В российском МИД утверждают, что обвинения РФ в нарушении договора - надуманные

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Россия "осуждает действия США, которые шантажом пытаются добиться от Москвы уступок в сфере стратегической стабильности", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя решение президента Дональда Трампа выйти из договора с Россией о ядерном оружии, передает пропагандистское агентство РИА Новости.

Обвинения в нарушение Россией условий договора Рябков в очередной раз отверг, а позицию США назвал "надуманными обвинениями".

В то же время, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение Трампа о выходе из ракетного договора и назвал "издевательством" отношение России к нему, передает Радио Свобода.

Как сообщалось ранее сегодня, Трамп принял решение о выходе США из договора, подписанного между США и СССР в 1987 году. Договор запрещал ядерные ракеты наземного базирования с диапазонами поражения от 500 до 5500 км. Американский президент не отвергает возможности подписания нового соглашения - между США, Россией и Китаем. 

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Теги: мид рф, ядерное оружие, договор о вооружении, договор между сша и рф
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