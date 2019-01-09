США и Ирак договорились вместе добить Исламское государство

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты будут поддерживать иракские силы безопасности для достижения окончательной победы над террористической организацией Исламское государство в тех регионах Ираке и Сирии, где еще остались боевики. Об этом шла речь во время встречи госсекретаря США Майкла Помпео и президента Ирака Бархама Салиха в рамках ближневосточного турне главы американской дипломатии, передает Укринформ.

Кроме того, госсекретарь Помпео подчеркнул приверженность Вашингтона сохранению суверенитета и независимости Ирака, а также важность этой страны как стратегического партнера в регионе.

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Глава Госдепартамента США положительно отметил возобновление экспорта нефти через нефтепровод Киркук и одновременно - важность дальнейших шагов в направлении энергетической независимости Ирака. Кроме того, стороны обсудили помощь со стороны США в решении политических, экономических вопросов Ираке, а также проблем, связанных с безопасностью в регионе.

Ранее сегодня сообщалось, что Помпео совершил неанонсированный визит в Ирак.