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09.01.2019, 13:10

Помпео тайно побывал в Багдаде

Помпео тайно побывал в Багдаде - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Вчера в рамках ближневосточного турне государственный секретарь США посетил Иорданию, а сегодня вечером после Ирака прилетит в Египет

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Вслед за президентом США Дональдом Трампом, который неожиданно объявился с женой в Багдаде в конце 2018 года, сегодня утром туда с необъявленным визитом прибыл и глава Госдепартамента Майкл Помпео. Об этом со ссылкой на ближневосточные СМИ пишет агентство Associated Press.

Комментариев от ведомства, которое возглавляет Помпео, пока нет.

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Госсекретарь США сейчас ездит по странам ближневосточного региона, обсуждая с союзниками новый жесткий курс Вашингтона против Ирана и эффект от возможного вывода американских войск из Сирии.

Американский лидер 26 декабря заявил в столице Ирака, что после вывода войск из Сирии США, вероятно, будут использовать авиабазу в Ираке как плацдарм для сирийских спецопераций.

При этом Трамп не встретился ни с кем из местной власти, даже с премьером Аделем Адбул-Махди. Таким поступком хозяин Белого дома разозлил иракских политиков, пишет АР: те посчитали его поведение неуважительным к стране.

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Теги: Госдепартамент США, Майкл Помпео, Иран, рабочий визит, ирак, Багдад
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