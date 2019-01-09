Помпео тайно побывал в Багдаде

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Вслед за президентом США Дональдом Трампом, который неожиданно объявился с женой в Багдаде в конце 2018 года, сегодня утром туда с необъявленным визитом прибыл и глава Госдепартамента Майкл Помпео. Об этом со ссылкой на ближневосточные СМИ пишет агентство Associated Press.

Комментариев от ведомства, которое возглавляет Помпео, пока нет.

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Госсекретарь США сейчас ездит по странам ближневосточного региона, обсуждая с союзниками новый жесткий курс Вашингтона против Ирана и эффект от возможного вывода американских войск из Сирии.

Американский лидер 26 декабря заявил в столице Ирака, что после вывода войск из Сирии США, вероятно, будут использовать авиабазу в Ираке как плацдарм для сирийских спецопераций.

При этом Трамп не встретился ни с кем из местной власти, даже с премьером Аделем Адбул-Махди. Таким поступком хозяин Белого дома разозлил иракских политиков, пишет АР: те посчитали его поведение неуважительным к стране.