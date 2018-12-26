Трамп с женой неожиданно приехали в Ирак

Фото: twitter.com/PressSec

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания внезапно приехали в Ирак, где встретились с военнослужащими американского контингента в этой стране. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп и первая леди в ночь на Рождество прибыли в Ирак, чтобы посетить наших военных и высшее военное руководство и поблагодарить их за работу, успех и усилия, а также пожелать им счастливого Рождества", - отметила официальный представитель администрации Трампа.

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Сандерс приобщила к текстовому сообщению фотографию, на которой изображены президент с первой леди США в окружении американских военнослужащих.

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19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.