США, возможно, оставят часть своих войск в Сирии - СМИ

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Часть американских войск может остаться в южной части Сирии на неопределенный срок после выведения из страны основного контингента. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа.

Как сообщается, советник по национальной безопасности Джон Болтон отправился в рабочую поездку, чтобы разъяснить новую политику США своим союзникам.

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В частности, он планирует обсудить с израильскими официальными лицами возможные планы по сохранению некоторого количества американских войск на базе у иорданской границы, которая сыграла решающую роль в усилиях США по уменьшению влияния Ирана в регионе.

По словам источника издания, часть американских военных, которые покинут Сирию, будет отправлена в Ирак.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.