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05.05.2019, 07:42

США. Из упавшего в реку Boeing со 143 людьми извлекли черный ящик

США. Из упавшего в реку Boeing со 143 людьми извлекли черный ящик - Фото
Фото: twitter.com / JSOPIO

Бортовой самописец отправлен на экспертизу в Вашингтон

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Из самолета Boeing 737-800 авиакомпании Miami Air, который в пятницу, 3 мая, упал в реку со 143 людьми на борту, извлекли черный ящик. Об этом сообщил замглавы Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США Брюс Ландсберг на брифинге, передает CNN.

По его словам, регистратор полетных данных был отправлен в Вашингтон для проверки. Однако диктофон из кабины пилотов остается в хвостой части, фюзеляж которой находится под водой.

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Эксперты ожидают получить информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси. Также станет известно, тормозил ли  Boeing прежде, чем выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы и упасть в реку Сент-Джонс.

Самолет перевозил 136 пассажиров и семь членов экипажа с военной станции Гуантанамо на Кубе. Никто не погиб, 21 человек был госпитализирован.

Фото: twitter.com / JSOPIO

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Теги: Boeing 737, Miami Air
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