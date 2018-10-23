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23.10.2018, 16:11

США начали первую кибероперацию по противостоянию РФ – СМИ

США начали первую кибероперацию по противостоянию РФ – СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Цель США – отдельные сотрудники российских спецслужб и их деятельность

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Соединенные Штаты начали первую кибероперацию, нацеленную на противостояние российской дезинформации и вмешательству в выборы. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Цель США – отдельные сотрудники российских спецслужб и их деятельность. Точное их количество не сообщается, как и методы работы американцев. Отмечается, что это первая кибероперация такого рода для защиты американских выборов.

Повод для ее начала – сообщение от Минюста США о кампании "информационной войны" россиян.

Издание отмечает, что операция Кибернетического командования США выглядят достаточно взвешенно, особенно в сравнении с попытками России использовать все более усовершенствованные и изощренные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах.

Ранее сегодня Великобритания заявила, что российская кампания по дезинформации после отравления в Великобритании бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не принесла ожидаемых для Кремля результатов. 

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Теги: российская дезинформация, пропаганда рф, кибероперация сша, американские выборы
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