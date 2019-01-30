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30.01.2019, 06:31

США начали серийное производство маломощных ядерных боеголовок

США начали серийное производство маломощных ядерных боеголовок - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ядерные боеголовки W76-2 поступят на вооружение американского флота до октября 2019 года

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Завод по производству ядерного оружия Pantex в техасском Амарилло (США) начал сборку "первого серийного образца W76-2" - ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн), которая является модернизированной версией W76-1. Об этом говорится в пресс-релизе Национального управления ядерной безопасности (NNSA), передает Deutsche Welle.

В федеральном агентстве США отметили, что запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности". Ядерная стратегия Пентагона была инициирована администрацией президента Дональда Трампа в 2018 году.

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"NNSA работает над тем, чтобы завершить производство первой партии боеголовок W76-2 и передать их ВМС до конца 2019 финансового года" (закончится в США 30 сентября - ред.), - уточнили в Нацуправлении ядерной безопасности.

Сказано, что боеголовкой W76-2 оснастят трехступенчатые твердотопливные баллистические ракет (БР) Trident 2, которые находятся на вооружении военно-морских сил США и размещены на подводных лодках.

"Большая командная работа и самоотверженность сделали это невероятное достижение. Люди по всей нашей стране сделали все возможное, чтобы сделать возможной поставку этой модернизированной боеголовки, и сделали это досрочно и в рамках бюджета", - заявил министр энергетики США Рик Перри.

В распоряжении Минобороны США - 14 ракетоносцев, несущих по 24 БР Trident 2. C 1970-х годов они оборудованы ядерными боеголовками W76-0. В 2008 году было принято решение о модернизации до уровня W76-1 мощностью около 100 килотонн. Боеголовка W76-2 создана на основе имеющегося блока путем снятия второй ступени. 

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Теги: ядерная боеголовка, США, рик перри, ядерная энергетика
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