США не имеют права читать нам лекции по поставкам оружия – МИД Китая

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь в разговоре с журналистами заявил, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" о возможной поставке китайского оружия в Россию для ее войны против Украины. Об этом сообщает CNN.

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"Американская сторона, а не китайская, обеспечивает постоянный поток оружия на поле боя", – сказал Вэньбинь.

"Американская сторона не имеет права читать лекции Китаю, и мы никогда не примем диктат или даже давление США на китайско-российские отношения", — добавил он.

Представитель КНР также заявил, что Китай продолжает "требовать мира и способствовать переговорам" для урегулирования конфликта в Украине и что он твердо стоит на "конструктивной роли в содействии деэскалации и охлаждению ситуации".

19 февраля NBC со ссылкой на неназванных четырех официальных лиц США сообщил, что Китай может оказывать нелетальную помощь России для ведения войны против Украины, и в США опасаются, что дальше КНР перейдет на поставки и летальной помощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия и боеприпасов для использования против Украины.

Вадим Ребрина

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