США не пригласили Россию на встречу 30 стран по кибербезопасности. Украина – в списке

Россию не пригласили на виртуальную встречу представителей 30 стран, проводимую под руководством Соединенных Штатов, которая направлена на борьбу с растущей угрозой программ-вымогателей и других киберпреступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

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Эксперты по кибербезопасности говорят, что многие банды вымогателей действуют из Украины и России. Некоторые официальные лица и аналитики США заявляют, что российские банды вымогателей действуют с молчаливого одобрения Кремля, но якобы не контролируются правительством напрямую.

Встреча будет проходить в течение двух дней. Заявленные темы: неправомерное использования виртуальной валюты для отмывания средств, судебное преследование вымогателей, использование дипломатии для борьбы с программами-вымогателями и помощь странам в повышении устойчивости к таким атакам.

Во встрече, кроме США, примут участие Индия, Австралия, Германия, Великобритания, Канада, Франция, Бразилия, Мексика, Япония, Украина, Ирландия, Израиль, ЮАР и др.

Чиновник сказал, что США напрямую взаимодействуют с Россией по проблеме программ-вымогателей, но именно на эту встречу РФ не пригласили. По его словам, Москва уже предприняла первые шаги для решения поднятых вопросов.

16 июня в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден заявил, что предупредил Россию: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар. Чтобы избежать такой войны, президент США представил Путину 16 инфраструктурных секторов, на которые нельзя нападать. И предупредил: поскольку экономика РФ находится в кризисе, холодная война Кремлю сейчас точно не нужна.

В октябре стало известно, что группировка российских хакеров в течение нескольких последних месяцев пыталась проникнуть в правительственные сети США и ЕС и атаковала несколько технологических компаний.

Вадим Ребрина

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