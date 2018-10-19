США обвинили гражданку РФ во вмешательстве в выборы в Конгресс

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Елена Хусяйнова из Санкт-Петербурга работала главбухом в одном из проектов "фабрики троллей"

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Гражданке России предъявили обвинение во вмешательстве в предстоящие в ноябре этого года промежуточные выборы в Конгресс США. Об этом сообщает Минюст США, передает Bloomberg.

Отмечается, что Елена Алексеевна Хусяйнова из Санкт-Петербурга работала главным бухгалтером в так называемом Проекте Лахта, который финансировали российский олигарх Евгений Пригожин и подконтрольные ему компании Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering. Пригожина считают владельцем Агентства интернет-исследований, известного как "фабрика троллей".

Предъявленные 19 октября обвинения связаны с попытками вмешаться в политическую систему США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы 2018 года и выборы президента США в 2016 году.

По данным Минюста США, информационная война против Соединенных Штатов заключалась в создании тысяч аккаунтов в социальных сетях, которыми управляли американцы. Бюджет "российского сговора" оценивается в более чем $35 млн.

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