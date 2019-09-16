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США обвинили Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

США обвинили Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии - Фото
Фото: ЕРА
16.09.2019, 20:05

Иран отрицает причастность к воздушным атакам

Соединенные Штаты со ссылкой на спутниковые снимки и разведданные утверждают, что именно Иран стоял за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ВВС.

Иран отрицает причастность к воздушным атакам.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако неназванные официальные лица США заявили, что направление и масштабы атак ставят под сомнение причастность хуситов.

Один из чиновников сказал, что по целям было нанесено 19 ударов, атаки были направлены с запада на северо-запад, а не с подконтрольной хуситам территории в Йемене, которая находится к юго-западу от саудовских нефтяных объектов.

В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

Сегодня американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы применить силу против тех, кто атаковал объекты, что привело к резкому подорожанию "черного золота" на мировом рынке.

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нефть Иран саудовская аравия абкаик
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