США обвинили Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

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Соединенные Штаты со ссылкой на спутниковые снимки и разведданные утверждают, что именно Иран стоял за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ВВС.

Иран отрицает причастность к воздушным атакам.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако неназванные официальные лица США заявили, что направление и масштабы атак ставят под сомнение причастность хуситов.

Один из чиновников сказал, что по целям было нанесено 19 ударов, атаки были направлены с запада на северо-запад, а не с подконтрольной хуситам территории в Йемене, которая находится к юго-западу от саудовских нефтяных объектов.

В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

Сегодня американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы применить силу против тех, кто атаковал объекты, что привело к резкому подорожанию "черного золота" на мировом рынке.