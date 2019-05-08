США откажутся от исключений по санкциям против Ирана

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

США больше не будут делать исключений из санкционного режима для стран, импортируюших иранскую нефть. Об этом заявил спрецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Голос Америки.



Хук добавил, что мировой рынок нефти уже учел падение объемов иранского экспорта до нуля в связи с экономическим давлением на Тегеран со стороны США.

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Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна прекращает выполнение обязательств относительно запасов обогащенного урана и тяжелой воды, предусмотренных международным ядерным соглашением от 2015 года.

Как заявил Рухани, после выхода США из соглашения и возобновления американских санкций в отношении Ирана, остальные страны, подписавшие договор, не выполняют своих обязательств и позволяют американским санкциям наносить ущерб нефтяному и банковскому секторам иранской экономики.

Иранский президент дал остальным участникам соглашения 60 дней на проведение изменений, добавив, что следующим шагом Ирана станет возобновление обогащения урана до более высоких уровней. Однако, по словам Рухани, если другие страны пойдут на сотрудничество, Тегеран вернется к соблюдению своих обязательств.