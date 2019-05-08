Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.05.2019, 23:01

США откажутся от исключений по санкциям против Ирана

США откажутся от исключений по санкциям против Ирана - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Мировой рынок нефти уже учел падение объемов иранского экспорта до нуля

Реклама
Реклама

США больше не будут делать исключений из санкционного режима для стран, импортируюших иранскую нефть. Об этом заявил спрецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Голос Америки.

Хук добавил, что мировой рынок нефти уже учел падение объемов иранского экспорта до нуля в связи с экономическим давлением на Тегеран со стороны США.

Реклама

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна прекращает выполнение обязательств относительно запасов обогащенного урана и тяжелой воды, предусмотренных международным ядерным соглашением от 2015 года.

Как заявил Рухани, после выхода США из соглашения и возобновления американских санкций в отношении Ирана, остальные страны, подписавшие договор, не выполняют своих обязательств и позволяют американским санкциям наносить ущерб нефтяному и банковскому секторам иранской экономики.

Иранский президент дал остальным участникам соглашения 60 дней на проведение изменений, добавив, что следующим шагом Ирана станет возобновление обогащения урана до более высоких уровней. Однако, по словам Рухани, если другие страны пойдут на сотрудничество, Тегеран вернется к соблюдению своих обязательств.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Иран, санкции, нефть, ядерная сделка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 