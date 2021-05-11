США подозревают РФ в атаках на госслужащих с помощью микроволнового излучения – Politico

Официальные лица США подозревают, что за предполагаемыми атаками, которые вызывали проблемы со здоровьем у государственных служащих США по всему миру, может стоять Главное разведывательное управление России. Об этом со ссылкой на трех нынешних и бывших официальных лиц США сообщает Politico.

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Речь идет о случаях так называемого "гаванского синдрома": в 2016 году году у американских дипломатов на Кубе начались проблемы со слухом и удержанием равновесия. Кроме того, они жаловались на головные боли, звон и давление в ушах.

По словам источников издания, у ГРУ есть технологии для проведения таких атак. Кроме того, подобные технологии имеют Израиль и Китай, но ни одна из стран не работает во всех местах, где были зарегистрированы инциденты с американскими госслужащими.

Отмечается, что у США нет неопровержимых доказательств, связывающих ГРУ с предполагаемыми инцидентами.

"Разведывательное сообщество не пришло к консенсусу и не приняло официального решения. Однако официальные лица заявили законодателям, что в последние недели они активизировали свое расследование, включив в него все 18 федеральных разведывательных агентств, и что оно сосредоточено на потенциальной причастности ГРУ", – заявил неназванный чиновник в Конгрессе США.

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Станислав Стороженко

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