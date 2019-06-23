США провели кибератаку на иранские ракетные системы - WP

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаки на компьютерные системы Ирана, используемые для управления пуском ракет. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

Кибератака началась 20 июня. Сотрудники киберкомандования США готовили ее неделями, если не месяцами, отмечают источники. Пентагон предложил осуществить кибератаку после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе в начале июня

Спецоперацию координировало Центральное командование Вооруженных сил США. Она нанесла ущерб системам командования и управления Ирана, но не привела к гибели людей.

Белый дом эту информацию не комментирует. Пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит объяснила, что они не обсуждают операции, разведывательную деятельность и планы в киберпространстве в целях безопасности.

Ранее Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника, поскольку из-за этого погибли бы 150 человек. Вместе с тем он заверил, что американские военные готовы действовать.