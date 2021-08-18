США разбомбили последний построенный фрегат Oliver Perry. Такие хотели отдать Украине
Вооруженные силы США во время учений в Тихом океане разбомбили фрегат USS Ingraham класса Oliver Hazard Perry, который является последним из построенных в США кораблей серии. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота Соединенных Штатов.
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Судно потопили "точными и скоординированными ударами" кораблей флотилии и сил морской пехоты.
Как пишет The Drive, корабль подлежал программе SINKEX – это специальные морские учения, во время которых войска отрабатывают стрельбу боевыми снарядами по списанным кораблям. В ходе тренировок использовались управляемые, а также самонаводящиеся ракеты. Кроме того, американские морские пехотинцы опробовали запуск боеголовок с новых беспилотных наземных ракетоносителей.
- В 2018 году США предлагали Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry в рамках программы "Избыточное имущество".
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