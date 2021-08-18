США разбомбили последний построенный фрегат Oliver Perry. Такие хотели отдать Украине

Вооруженные силы США во время учений в Тихом океане разбомбили фрегат USS Ingraham класса Oliver Hazard Perry, который является последним из построенных в США кораблей серии. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота Соединенных Штатов.

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Судно потопили "точными и скоординированными ударами" кораблей флотилии и сил морской пехоты.

Как пишет The Drive, корабль подлежал программе SINKEX – это специальные морские учения, во время которых войска отрабатывают стрельбу боевыми снарядами по списанным кораблям. В ходе тренировок использовались управляемые, а также самонаводящиеся ракеты. Кроме того, американские морские пехотинцы опробовали запуск боеголовок с новых беспилотных наземных ракетоносителей.

СПРАВКА. Американский флот вывел фрегаты Oliver Hazard Perry из состава ВМФ, заменяя их литторальными боевыми кораблями LCS в качестве океанских эскортов. Последний корабль класса Oliver Hazard Perry был списан в 2015 году. Несмотря на это, фрегаты еще находятся на вооружении Турции, Пакистана, Австралии, Польши, Бахрейна, Тайваня, Испании и других.

В 2018 году США предлагали Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry в рамках программы "Избыточное имущество".

Станислав Стороженко

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