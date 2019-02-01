США: Россия разместила дополнительные крылатые ракеты

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По данным США, Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Соединенные Штаты уже предупредили западных союзников о том, что Россия к настоящему моменту развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9М729. Три месяца назад у страны-агрессора было три таких дивизиона.

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В общей сложности Россия располагает может располагать сотней таких ракет, включая запасные.

Ранее сообщалось, что США могут выйти из ДРСМД уже в конце этой недели.

Вашингтон долгое время обвинял РФ в игнорировании договора РСМД, подписанного еще при Горбачеве и Рейгане в 1987 году.

Среди прочего, США волновала именно ракетная система 9М729.