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08.05.2019, 09:00

США снимают санкции с отрекшегося от Мадуро генерала разведки

США снимают санкции с отрекшегося от Мадуро генерала разведки - Фото
Майк Пенс (фото - EPA)

В Белом Доме выразили надежду, что решение генерала Фигеры побудит других венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции

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Белый Дом снимает санкции с экс-главы разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигеры, который отрекся от лишенного власти диктатора Николаса Мадуро и поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс, передает Голос Америки.

Пенс, выступая в Госдепартаменте США, выразил надежду на то, что решение поддержавшего свержение диктатуры генерала Фигеры "побудит других высокопоставленных венесуэльцев" изгнать Мадуро. 

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30 апреля, после попытки военного переворота, Мадуро отстранил генерала Фигеру от руководства разведкой страны и назначил на его место Густаво Гонсалеса Лопеса. Диктатор не объяснил причину своего решения.

13 апреля Верховный суд Испании арестовал экс-главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, который ранее объявил о своей поддержке и.о. президента страны Хуана Гуайдо.

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Теги: санкции, майкл пенс, николас мадуро, венесуэла, Хуан Гуайдо
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