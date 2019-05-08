США снимают санкции с отрекшегося от Мадуро генерала разведки

Майк Пенс (фото - EPA)

Белый Дом снимает санкции с экс-главы разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигеры, который отрекся от лишенного власти диктатора Николаса Мадуро и поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс, передает Голос Америки.

Пенс, выступая в Госдепартаменте США, выразил надежду на то, что решение поддержавшего свержение диктатуры генерала Фигеры "побудит других высокопоставленных венесуэльцев" изгнать Мадуро.

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30 апреля, после попытки военного переворота, Мадуро отстранил генерала Фигеру от руководства разведкой страны и назначил на его место Густаво Гонсалеса Лопеса. Диктатор не объяснил причину своего решения.

13 апреля Верховный суд Испании арестовал экс-главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, который ранее объявил о своей поддержке и.о. президента страны Хуана Гуайдо.