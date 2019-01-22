США со спутника увидели неизвестную ракетную базу у Пхеньяна

Демилитаризованная зона на границе Корей (фото — пресс-служба KOCIS)

Аналитики Центра стратегических и международных исследований в США, изучив новые спутниковые снимки северокорейской территории, обнаружили то, что он считают секретной базой баллистических ракет. Сообщение об этом опубликовано на сайте этого "мозгового центра".

Оперативная база "Шино-ри" (координаты — 39.644929, 125.355288) расположена в 77 км на северо-запад от Пхеньяна, в 212 км на север от ДМЗ, и в 270 км на северо-запад от Сеула.

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База находится в так называемом северокорейском поясе баллистических ракет.

"Хотя ее чаще всего называют обычной операционной ракетной базой, она выполняет более широкие задачи как оперативный и испытательно-учебный центр Стратегических сил Корейской народной армии... Это штаб бригады с баллистическими ракетами среднего радиуса действия Нодон-1. Также на базе могли разрабатывать новейшую ракету Pukkuksong-2", - пишут аналитики.

"Шино-ри" на карте КНДР:

База не является частью переговоров с США по денуклеаризации полуострова. Подробный анализ по "Шино-ри" со снимками и схемами доступен здесь на английском языке.

В конце мая 2018-го КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.

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