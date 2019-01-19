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19.01.2019, 21:50

Трамп: США и КНДР договорились о месте встречи

Трамп: США и КНДР договорились о месте встречи - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - EPA)

Страну проведения саммита объявят в ближайшем будущем

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Место второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына определено. Об этом Трамп сообщил журналистам, передает Голос Америки.

Президент США назвал переговоры со спецпосланником Пхеньяна, советником северокорейского лидера Ким Ен Чхолем "невероятной встречей и заявил, что все участники переговоров "добились значительного прогресса".

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"Мы договорились о проведении встречи, вероятно, она состоится в конце февраля. Мы выбрали страну и объявим место проведения саммита в ближайшем будущем. Ким Чен Ын, равно как и я, с нетерпением ждет саммита", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что участникам переговоров удалось добиться множества позитивных результатов, однако не уточнил, о чем именно идет речь.

В Белом доме 18 января выпустили заявление по итогам встречи Трампа с представителем Пхеньяна. В администрации подтвердили, что второй саммит Трампа с Кимом состоится уже скоро, возможно, уже в конце февраля. Однако США пока не собираются отменять экономические санкции против КНДР, добавили в Белом доме.

Ранее СМИ писали, что второй саммит глав США и КНДР, скорее всего, состоится во Вьетнаме, власти которого поддерживают хорошие отношения с обеими странами.

В июне Трамп и Ким встретились в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризации КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, кндр
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