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12.01.2019, 23:00

США собираются отправить военные корабли в Арктику

США собираются отправить военные корабли в Арктику - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вашингтон планирует протестировать работу ракетных крейсеров в экстремальных условиях, а также расширить свое присутствие на дальнем Севере

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Соединенные Штаты готовятся к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года, чтобы протестировать работу ракетных крейсеров в экстремальных условиях. Об этом в интервью изданию Wall Street Journal заявил глава ВМС США Ричард Спенсер.

Кроме того, Вашингтон хочет расширить свое присутствие на дальнем Севере в условиях конкуренции с Россией и Китаем.

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Как пояснил Спенсер, вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства, что позволяет США отправить туда свои корабли в рамках операции по обеспечению свободы судоходства.

Это будет первая подобная операция ВМС США в данном регионе.

21 декабря стало известно, что правительство Канады выделило средства и внедряет несколько проектов для повышения обороноспособности страны в Арктике.

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Теги: США, арктика, сша в арктике, военные корабли сша
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