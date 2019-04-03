США согласились прекратить убийства котят ради исследований

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Министерство сельского хозяйства США (USDA) после волны общественной критики заявило, что прекратит практику убийств кошек в программе по исследованию токсоплазмоза. Об этом сообщает ВВС.

Токсоплазмоз - потенциально смертельная паразитарная болезнь, которая переносится домашними и дикими млекопитающими, в частности, кошками.

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В ходе программы животных кормили зараженным мясом. После окончания исследования их убивали, сообщает агентство.

Ветеринары же говорят, что токсоплазмоз поддается лечению, и кошкам должны были оказать помощь.

По информации зооактивистов, с 1982 года, когда была запущена эта исследовательская программа, убито 3000 котят.

Стоимость программы превышает 22 млн долларов.

В марте в Конгресс США был внесен "закон о котятах", который должен положить конец этой практике. В документе она названа "убийством котят, финансируемым налогоплательщиками".

В заявлении Министерства сельского хозяйства США говорится, что "исследование токсоплазмоза было перенаправлено, и использование кошек... прекращено и не будет возобновлено".

Ученые призывают к массовому истреблению одичавших кошек и собак, свиней, коз, крыс и мышей на сотне изолированных островах, где они обитают: это, считает международная группа Island Conservation, позволит спасти исчезающие виды, на которые охотятся эти инвазивные виды.