В США создали программу борьбы со злонамеренным влиянием Кремля

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) Брок Бирман анонсировал новую программу, призванную помочь демократическим институтам защититься от вмешательства Кремля. Об этом сообщает Голос Америки.

Программа называется "Борьба со злонамеренным влиянием Кремля" и призвана помочь таким странам, как Грузия, Украина и Молдова, защитить свои выборы, противодействовать пропаганде и избегать энергетической зависимости от России.

По словам Бирмана, Кремль применяет агрессию мягкой силы, вмешиваясь в выборы по всему региону, ведя информационную войну и способствуя распространению коррупции.

"Кремль так себя ведет, потому что ему нечего предложить. Ему нечего предложить в плане свободы, процветания или безопасности, - отмечает он. - USAID не будет сидеть сложа руки, пока Кремль пытается пошатнуть то, за что страны так упорно и так долго боролись".

По словам Бирмана, программа предполагает поддержку независимой журналистики и проверки фактов в Молдове и на Балканах, а также помощь в диверсификации энергоресурсов, чтобы российская энергетика не оставалась инструментом политического давления.

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