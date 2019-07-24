В Латвии ради Украины заблокировали связанный с Кремлем сайт

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Латвийский администратор доменов заблокировал связанный с пропагандистским агентством "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv. Власти страны аргументировали такое решение "угрозой суверенитету Украины". Об этом сообщили пропагандисты РИА Новости.

Как видно выше, сайт в Латвии сейчас недоступен, впрочем, в Украине тоже.

Национальный регистратор доменов NIC.LV, которым управляют сотрудники Института математики и информатики Латвийского университета, ссылается на решение МИД Латвии. В нем речь идет о том, что ресурс нарушает решение Евросоюза № 269 от 17 марта 2014 года о санкциях против РФ за оккупацию Крыма.

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред Кирилл Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма". 19 июля 2019 года пропагандиста арестовали еще на 60 дней.

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