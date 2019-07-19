Суд арестовал главреда РИА Новости еще на 60 дней: фоторепортаж

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Подольский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения главному редактору пропагандистского издания РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому еще на два месяца. Решение озвучила судья Елена Павленко.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров, арестовал Вышинского до 19 сентября включительно и отказал в освобождении обвиняемого под личное обязательство.

"Коллегия судей не находит оснований для удовлетворения ходатайства защитника о замене избранной для Вышинского меры пречения в виде содержания под стражей", - отметила она. По ее словам, существуют риски, что обвиняемый будет скрываться от суда и оказывать влияние на свидетелей. Личного обязательства, о котором просила сторона защиты, по мнению суда, недостаточно.

Решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение семи дней.

Ранее сегодня в Офисе президента отреагировали на призыв Кремля отпустить Вышинского, заявив, что "полностью поддерживают политику шагов доброй воли" и предложили России "сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова".

В РФ в ответ сказали, что Вышинского нужно отпустить просто так.

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред. СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро.

На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.