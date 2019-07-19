У Путина хотят, чтобы Вышинского отпустили просто так

Татьяна Москалькова - фото - скриншот из видео

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова ответила на предложение президента Владимира Зеленского об обмене главреда экс-ресурса РИА Новости-Украина, пропагандиста Кирилла Вышинского на политического заключенного в России, режиссера Олега Сенцова, заявив, что главреда должны отпустить без каких-либо предварительных условий. Об этом Москалькова заявила Интерфаксу.

"Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - заявила омбудсмен РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова обменять Кирилла Вышинского, например, на Сенцова, добавив, что "это - не разменная монета".

15 июля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что пропагандиста Кирилла Вышинского невозможно передать России, так как он является украинским гражданином.

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред. СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро. На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.