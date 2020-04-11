США становятся эпицентром пандемии коронавируса

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США обошли Италию по количеству умерших от коронавируса. За минувшие сутки там зафиксировали 2035 смертей. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

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Всего, по состоянию на 11 апреля, в США от COVID-19 умерли 18870 человек. В Италии — 18849.

В целом количество подтвержденных случаев в США превысило полмиллиона, что является рекордом в мире и уже в три раза больше чем в Испании (161852).

В пятницу сразу несколько американских СМИ сообщили, что на острове Харт, недалеко от района Бронкса в Нью-Йорке, копают траншеи для массовых захоронений жертв коронавируса, сообщает ВВС.

В мэрии подтвердили, что на острове действительно хоронят жертв эпидемии, но заверили, что о массовых захоронениях речь не идет. "Это люди, тела которых в течение нескольких недель никто не забрал из морга", - пояснил пресс-секретарь мэрии Фредди Голдстин.

По данным городского интернет-портала Gothamist, сотрудники экстренных служб проявляют все большее количество горожан, умерших в своих домах и квартирах.

По информации Службы экстренной медицинской помощи, только во вторник, 7 апреля, 256-х жителей Нью-Йорка нашли мертвыми в своих квартирах. Обычно это количество не превышает 25 человек в день.

На утро 11 апреля в мире зафиксированы 1 698 416 случаев заболевания. Выздоровели 376 677 человек, умерли 102 674. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.