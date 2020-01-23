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США ужесточают выдачу виз беременным из-за "родильного туризма"

США ужесточают выдачу виз беременным из-за "родильного туризма" - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
23.01.2020, 11:10

AP отмечает, что "президента США особенно беспокоит вопрос о гражданстве по праву рождения"

США собираются ужесточить правила выдачи виз беременным женщинам с целью ограничить практику "родильного туризма". Об этом сообщает AP.

По данным агентства, теперь заявительницы, которые, по мнению сотрудников консульства, прибывают в США для того, чтобы родить, будут рассматриваться в качестве иностранцев, прибывающих в США для медицинского лечения. Им придется доказывать, что они едут на лечение и у них есть на это деньги. 

AP отмечает, что практика приезда в США для родов в основном легальна. Также агентство сообщает, что президент США Дональд Трамп выступал против нормы Конституции о гражданстве по праву рождения, обещая покончить с этой практикой. 

  • 30 октября 2018 года сообщалось, что Трамп хочет сделать бессмысленными роды иностранцев в США.
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дональд трамп гражданство родильный туризм
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