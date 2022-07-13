США успешно испытали гиперзвуковую ракету – Sky News

ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

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Гиперзвуковые ракеты предназначены для полета со скоростью, превышающей 5 Махов (пять раз превышающую скорость звука) в верхних слоях атмосферы.

Сообщения об успехе американского запуска появились на фоне опасений, что Россия и Китай продвинулись дальше в разработке своих собственных гиперзвуковых ракет.

Согласно источникам издания, 12 июля ВВС США успешно испытали свою ракету-носитель быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) у побережья Калифорнии.

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Вадим Ребрина

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