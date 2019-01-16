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16.01.2019, 20:07

США в ракетном договоре: Начинаем выходить, но можем вернуться

США в ракетном договоре: Начинаем выходить, но можем вернуться - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вашингтон на полгода приостановит выполнение ДРСМД

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Соединенные Штаты приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Deutsche Welle.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон уточнила, что 2 февраля начнется шестимесячный срок, во время которого ее страна будет оставаться стороной ДРСМД. США выйдут из договора только по его истечении.

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"У России все еще есть шесть месяцев, прежде чем выход США из договора станет окончательным", - заявила Хатчисон. Она хотела бы, чтоб РФ продемонстрировала за это время доказательства выполнения ДРСМД.

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ДРСМД был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. По мнению НАТО, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер".

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Теги: ДРСМД, разоружение, рсмд
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