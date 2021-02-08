UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США вернулись в Совет ООН по правам человека: Без нас его используют авторитарные страны

08.02.2021, 18:54
США вернулись в Совет ООН по правам человека: Без нас его используют авторитарные страны - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

США возобновляют работу в Совете ООН по правам человека – в 2018 году по решению администрации Дональда Трампа страна вышла из этого органа. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, обнародованном на сайте Госдепа.

Госсекретарь отметил, что решение администрации Трампа в июне 2018 выйти из этого органа ООН не способствовало существенным изменениям, а взамен создало вакуум, который страны с авторитарными программами использовали в свою пользу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, администрация Байдена вернула США к внешней политике, сосредоточенной на демократии, правах человека и равенства.

"Эффективное использование многосторонних инструментов является важным элементом этого видения, и поэтому президент поручил Госдепартаменту немедленно и активно восстановить отношения с Советом ООН по правам человека", – отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что Совет не является полноценным органом и требует реформы повестки дня, членского состава и направленности, "включая его непропорционально большое внимание Израилю".

В ближайшее время Соединенные Штаты будут взаимодействовать с Советом в качестве наблюдателя, и в этом качестве будут иметь возможность выступать в Совете, участвовать в переговорах и сотрудничать с другими для представления резолюций.

СПРАВКА. Совет ООН по правам человека – международный правозащитный орган, который заменил Комиссию ООН по правам человека (UNCHR). Это вспомогательный орган Генассамблеи ООН. Совет – главный орган в обсуждении и сотрудничестве по правам человека, он обеспечивает общее рассмотрение ситуации, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.
  • 20 июня 2018 года США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека, назвав эту структуру "лицемерной и предвзятой", в частности из-за ее антиизраильской политики.

Читайте также: Байден: Прошло время, когда США шли на уступки агрессивным действиям России

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Совет ООН по правам человека ООН дональд трамп джо байден Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 