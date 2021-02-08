США вернулись в Совет ООН по правам человека: Без нас его используют авторитарные страны

США возобновляют работу в Совете ООН по правам человека – в 2018 году по решению администрации Дональда Трампа страна вышла из этого органа. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, обнародованном на сайте Госдепа.

Госсекретарь отметил, что решение администрации Трампа в июне 2018 выйти из этого органа ООН не способствовало существенным изменениям, а взамен создало вакуум, который страны с авторитарными программами использовали в свою пользу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, администрация Байдена вернула США к внешней политике, сосредоточенной на демократии, правах человека и равенства.

"Эффективное использование многосторонних инструментов является важным элементом этого видения, и поэтому президент поручил Госдепартаменту немедленно и активно восстановить отношения с Советом ООН по правам человека", – отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что Совет не является полноценным органом и требует реформы повестки дня, членского состава и направленности, "включая его непропорционально большое внимание Израилю".

В ближайшее время Соединенные Штаты будут взаимодействовать с Советом в качестве наблюдателя, и в этом качестве будут иметь возможность выступать в Совете, участвовать в переговорах и сотрудничать с другими для представления резолюций.

СПРАВКА. Совет ООН по правам человека – международный правозащитный орган, который заменил Комиссию ООН по правам человека (UNCHR). Это вспомогательный орган Генассамблеи ООН. Совет – главный орган в обсуждении и сотрудничестве по правам человека, он обеспечивает общее рассмотрение ситуации, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.

20 июня 2018 года США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека, назвав эту структуру "лицемерной и предвзятой", в частности из-за ее антиизраильской политики.

Читайте также: Байден: Прошло время, когда США шли на уступки агрессивным действиям России

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.