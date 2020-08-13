Несмотря на возобновление приема количество прибывших в этом финансовом году будет меньшим, чем ожидалось

США возобновили прием беженцев после пятимесячного перерыва, вызванного пандемией. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента, передает CNN.

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По его словам, госсекретарь Майк Помпео одобрил возобновление приема беженцев 29 июля.

"Эта программа жизненно важна для наиболее уязвимых беженцев в мире, у которых нет другой альтернативы и которые стали еще более уязвимы из-за пандемии COVID-19. Программа возобновила прием беженцев, прошения которых одобрены, с 30 июля с соблюдением всех мер безопасности в связи с COVID-19 в соответствии с требованиями Центров по контролю и профилактике заболеваний", – сказал пресс-секретарь.

Как отмечается, несмотря на возобновление приема количество прибывших в этом финансовом году, который начался в октябре 2019-го, будет меньшим, чем ожидалось. По состоянию на 31 июля, право на въезд в США получили 7905 человек.

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Наталия Медведева

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