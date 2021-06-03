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США ввели санкции против "российских агентов влияния" в Болгарии

03.06.2021, 12:00
США ввели санкции против
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на троих болгарских бизнесменов, а также на 64 связанные с ними компании. Поводом стала коррупция и намерение создать канал влияния РФ на болгарское правительство, говорится на сайте Минфина.

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В министерстве отметили, что коррупция "уничтожает верховенство права, ослабляет экономику, подрывает демократические институты, продлевает конфликты и лишает ни в чем не повинных гражданских лиц основных прав человека".

В частности, США ввели санкции против экс-депутата парламента Деляна Пеевски, экс-чиновника Илько Желязкова, а также болгарского бизнесмена и олигарха Василя Божкова – его подозревают в создании канала для российских политиков по влиянию на лидеров Болгарии с целью их подкупа.

Сам Божков сбежал из Болгарии еще в прошлом году из-за обвинений в мошенничестве, вымогательстве и создании схем влияния – сейчас он находится в Дубае. Пеевски и Желязков также участвовали в схемах подкупа болгарского правительства.

Минфин заблокировал все активы указанных бизнесменов, находящиеся в США, арестовал счета подсанкционных компаний, а также запретил въезд в Соединенные Штаты им самим и их семьям.

  • 15 апреля 2021 года США ввели санкции против ряда российских компаний, была затронута и сеть "повара Путина".

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Дарья Мостовая
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