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Байден ввел ЧС в связи с "необычной и чрезвычайной" угрозой нацбезопасности от России

15.04.2021, 17:54
Байден ввел ЧС в связи с
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с "необычной и чрезвычайной угрозой" Соединенным Штатам, спровоцированной Россией. Об этом говорится в его письме Сенату, которое было опубликовано пресс-службой Белого дома.

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Байден объяснил, что ввел режим ЧС из-за действий правительства РФ, которые представляют собой "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Президент США перечислил эти действия властей РФ:

– попытки подорвать свободные и справедливые демократические выборы, а также демократические институты в США, ст​ранах-союзниках и партнерах;

- злонамеренная кибер-деятельность против США, их союзников и партнеров;

- поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;

- преследование диссидентов или журналистов за рубежом;

- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

- нарушения принципов международного права, в частности принципа уважение территориальной целостности государств

СПРАВКА. Режим ЧС введен в соответствии с законом США о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Этот закон позволяет президенту США вводить ограничения (финансовые, имущественные), которые используются для наложения санкций. Сегодня же Байден ввел санкции против ряда компаний и физических лиц России.

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Марк Сировой
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Россия санкции чрезвычайная ситуация джо байден
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