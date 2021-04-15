Байден ввел ЧС в связи с "необычной и чрезвычайной" угрозой нацбезопасности от России
Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с "необычной и чрезвычайной угрозой" Соединенным Штатам, спровоцированной Россией. Об этом говорится в его письме Сенату, которое было опубликовано пресс-службой Белого дома.
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Байден объяснил, что ввел режим ЧС из-за действий правительства РФ, которые представляют собой "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".
Президент США перечислил эти действия властей РФ:
– попытки подорвать свободные и справедливые демократические выборы, а также демократические институты в США, странах-союзниках и партнерах;
- злонамеренная кибер-деятельность против США, их союзников и партнеров;
- поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
- преследование диссидентов или журналистов за рубежом;
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
- нарушения принципов международного права, в частности принципа уважение территориальной целостности государств
- В марте 2021-го Байден заявил, что считает Путина убийцей, а РФ ответит за вмешательство в выборы США. Путин ответил, "кто как обзывается, так сам и называется", а также предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Президент США ответил, что "в определенный момент" пообщается с лидером РФ.
- В апреле Байден предупредил Россию о последствиях агрессивных действий на границах Украины. Президент Зеленский после беседы с Байденом заявил: Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с агрессором.
- 13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
- Сегодня помощник Путина Ушаков пригрозил послу США Салливану, что Вашингтон должен воздержаться от новых санкций при подготовке встречи Байден-Путин, а иначе Россия "отреагирует самым решительным образом". Однако Байден ввел санкции против ряда российских компаний и физлиц.
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