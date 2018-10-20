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20.10.2018, 20:05

США выходят из договора с Россией о ликвидации РСМД - СМИ

США выходят из договора с Россией о ликвидации РСМД - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ожидается, что решение утвердят в ближайшие недели

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Соединенные Штаты Америки намерены сообщить России о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает New York Times.

По данным источников издания, планы США по выходу из договора огласит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он приедет в Россию с визитом 21 октября.

Отмечается, что соответствующее решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что страны НАТО готовятся реагировать на нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Среди возможных вариантов указывалась более интенсивная стратегия ядерного сдерживания, увеличение числа систем раннего обнаружения, усиление защиты подводных лодок, активное использование в Европе бомбардировщики B-2 и B-52.

В конце прошлого года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

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Теги: Договор РСМД, баллистические ракеты, крылатые ракеты
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