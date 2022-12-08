США забрали у России звезду баскетбола Гринер в обмен на торговца оружием Бута – CNN
Сегодня, 8 декабря, американская звезда WNBA Бриттни Гринер была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.
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США и Россия провели обмен заключенными – баскетболистку Бриттни Гринер обменяли на торговца оружием Виктора Бута.
Как отмечается, Бут по прозвищу Торговец Смертью – бывший советский военный, отбывавший 25-летний тюремный срок в США по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и оказании материальной поддержки террористической организации.
Гринер, которая несколько лет в межсезонье играла за женскую сборную России по баскетболу, находилась под стражей в РФ с февраля, когда ее арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков в аэропорту Московской области.
Несмотря на ее показания о том, что она непреднамеренно упаковала масло каннабиса, найденное в ее багаже, в начале августа ее приговорили к девяти годам лишения свободы, а в середине ноября после отклонения апелляции ее перевели в исправительную колонию в Мордовии.
Еще одного американца, насильно удерживаемого россиянами, Пола Уилана, обменять пока не удалось.
Уилан – гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады — был задержан в московской гостинице в декабре 2018 года российскими властями, которые утверждали, что он причастен к разведывательной операции. Его приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, которое он категорически отрицал.
- В октябре президент США Джо Байден заявил, что согласился бы поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, если бы Путин захотел обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бриттни Гринер.
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