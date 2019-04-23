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23.04.2019, 14:28

Стало известно, кто взял ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Стало известно, кто взял ответственность за взрывы на Шри-Ланке - Фото
Фото: EPA

Атаки были местью за нападение ультраправого активиста на мечети в новозеландском Крайстчерче

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Террористическая группировка Исламское государство взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group.

Власти Шри-Ланки отметили , что непосредственно взрывы совершали участники двух местных исламистских группировок.

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Они считают, что их атаки были местью за нападение ультраправого активиста на мечети в Крайстчерче в марте, когда погибли 50 человек.

По словам министра обороны Шри-Ланки, предварительное расследование показало, что взрывы в церквях в Пасхальное воскресенье были ответом радикальных исламистов на теракты в мечетях Новой Зеландии.

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще два взрыва. По официальным данным, на текущий момент погибли 290 человек и 500 ранены. 

Правительство Шри-Ланки заблокировало доступ к Facebook, Instagram и другим соцсетям в стране/

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Теги: взрывы, Шри-Ланка
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