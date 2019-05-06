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06.05.2019, 21:53

Стамбул. Результаты выборов, где победил оппозиционер, отменили

Стамбул. Результаты выборов, где победил оппозиционер, отменили - Фото
Фото: EPA

Власти решили провести повторное голосование

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Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты выборов мэра Стамбула и провести повторное голосование. Об этом сообщает Радио Свобода.

В середине апреля комиссия признала победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. Сторонники Эрдогана заявили о фальсификациях и требовали отменить результаты голосования.

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Муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта. В них приняли участие около 57 млн граждан. На выборах мэра Стамбула Экрем Имамоглу на несколько тысяч голосов обошел кандидата от правящей партии Бинали Йылдырыма. В столице Турции Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50% голосов. За представителя Партии справедливости и развития Мехмета Озхасеки проголосовали чуть более 47% избирателей.

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Теги: выборы, Турция, Стамбул, реджеп тайип эрдоган, Экрем Имамоглу
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