Старая бомба. В Париже эвакуировали более 1,5 тысячи человек

Фото: twitter.com/Anne_Hidalgo

На северо-востоке Парижа пришлось эвакуировать около 1,6 тысяч человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в Twitter мэр Парижа Анна Идальго.

"Порт-де-ла-Шапель. Через разминирования бомбы времен Второй мировой войны из окрестностей были эвакуированы 1600 человек. Муниципальные службы помогают жителям района", - сообщила она.

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Эвакуированных жителей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.

Снаряд переместили на стройплощадку под окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.

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В конце октября 2018 года во Франкфурте-на-Майне во время строительных работ обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из близлежащих районов эвакуировали около 16 тысяч человек.