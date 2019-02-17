Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.02.2019, 23:53

Старая бомба. В Париже эвакуировали более 1,5 тысячи человек

Старая бомба. В Париже эвакуировали более 1,5 тысячи человек - Фото
Фото: twitter.com/Anne_Hidalgo

На территории города нашли боеприпас времен Второй мировой войны

Реклама
Реклама

На северо-востоке Парижа пришлось эвакуировать около 1,6 тысяч человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в Twitter мэр Парижа Анна Идальго.

"Порт-де-ла-Шапель. Через разминирования бомбы времен Второй мировой войны из окрестностей были эвакуированы 1600 человек. Муниципальные службы помогают жителям района", - сообщила она.

Реклама

Эвакуированных жителей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.

Снаряд переместили на стройплощадку под окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.

Читайте также: Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео

В конце октября 2018 года во Франкфурте-на-Майне во время строительных работ обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из близлежащих районов эвакуировали около 16 тысяч человек.

Отправить:
Распечатать:
Теги: париж, бомба, Вторая мировая война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 