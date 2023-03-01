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Столкновение поездов в Греции. Министр транспорта и инфраструктуры подал в отставку

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 18:01
Столкновение поездов в Греции. Министр транспорта и инфраструктуры подал в отставку - Фото
Фото: EPA

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Константинос Караманлис объявил о своей отставке после столкновения поездов в центральной Греции, в результате которого погибли по меньшей мере 36 человек. Об этом сообщает Ekathimerini.

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"Я считаю это своим долгом, это малейший знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо погибли из-за несовершен греческого государства и политической системы на протяжении многих лет", – сказал министр.

"Когда случается что-то ужасное, мы не можем продолжать вести себя так, будто этого не было. Я много лет не занимался политикой, но считаю доверие граждан к политической системе неотъемлемой частью нашей демократии. Это называется политической ответственностью", – добавил он.

  • Сегодня на севере Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым. По последним данным, погибли 36 человек, еще 66 пострадали.

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Вадим Ребрина
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