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Столтенберг: Задача НАТО – чтобы война не вышла за пределы Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 16:30
Столтенберг: Задача НАТО – чтобы война не вышла за пределы Украины - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

Североатлантический альянс "несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

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По его словам, "страдания, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, ужасны".

"Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не распространился за пределы Украины. Это было бы еще более опасно, разрушительно и еще более смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля", – заявил он.

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Столтенберг добавил, что НАТО "значительно усилила" свое присутствие на восточном фланге Альянса: там уже 130 самолетов в состоянии повышенной боеготовности, более 200 кораблей – от севера Атлантики до Средиземного моря, и еще 1000 дополнительных военнослужащих в регионе.

Как и прежде, он заверил, что НАТО "будет защищать каждый дюйм союзной территории".

  • НАТО как блок отказывается принимать участие в защите Украины от полномасштабного вторжения России: отдельные страны-члены дают оружие для ВСУ и другое снабжение.
  • Альянс пока не намерен создавать бесполетную зону над Украиной, боясь прямого конфликта со страной-оккупантом.

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Евгений Пилипенко
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нато йенс столтенберг
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