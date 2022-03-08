Столтенберг: Задача НАТО – чтобы война не вышла за пределы Украины
Североатлантический альянс "несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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По его словам, "страдания, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, ужасны".
"Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не распространился за пределы Украины. Это было бы еще более опасно, разрушительно и еще более смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля", – заявил он.
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Столтенберг добавил, что НАТО "значительно усилила" свое присутствие на восточном фланге Альянса: там уже 130 самолетов в состоянии повышенной боеготовности, более 200 кораблей – от севера Атлантики до Средиземного моря, и еще 1000 дополнительных военнослужащих в регионе.
Как и прежде, он заверил, что НАТО "будет защищать каждый дюйм союзной территории".
- НАТО как блок отказывается принимать участие в защите Украины от полномасштабного вторжения России: отдельные страны-члены дают оружие для ВСУ и другое снабжение.
- Альянс пока не намерен создавать бесполетную зону над Украиной, боясь прямого конфликта со страной-оккупантом.
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